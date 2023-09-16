Российские войска обратили в бегство штурмовиков ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжёлой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия", — сказал он в беседе с РИА "Новости", отметив, что число ликвидированных украинских военных исчисляется десятками.

Также, по словам Рогова, в районе Работина был разрушен пункт временной дислокации украинской армии. Авиация ВС РФ отработала по позициям противника авиабомбами.