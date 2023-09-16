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16 сентября, 11:06

"Отработала артиллерия": Стало известно о бегстве штурмовиков ВСУ у села Работино

Рогов: Российские войска обратили в бегство ВСУ в Запорожской области у Работина

Российские войска обратили в бегство штурмовиков ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжёлой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия", — сказал он в беседе с РИА "Новости", отметив, что число ликвидированных украинских военных исчисляется десятками.

Также, по словам Рогова, в районе Работина был разрушен пункт временной дислокации украинской армии. Авиация ВС РФ отработала по позициям противника авиабомбами.

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Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало видео с моментом уничтожения танка ВСУ "Ланцетом". Судя по кадрам, сначала российский беспилотник зафиксировал местонахождение боевой машины, а затем на неё спикировал боеприпас. После взрыва танк загорелся.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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