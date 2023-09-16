Минобороны опубликовало видео с моментом уничтожения танка ВСУ "Ланцетом"
ВС РФ с помощью "Ланцета" уничтожили танк ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео с моментом прилёта.
Российский "Ланцет" уничтожил танк ВСУ на Херсонском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
"Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся", — говорится в сообщении Минобороны.
Судя по видео с поля боя, сначала российский беспилотник зафиксировал местонахождение украинского танка. Затем на боевую машину спикировал боеприпас "Ланцет". После взрыва танк загорелся.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российские тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" поразили два опорных пункта 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло под Новомихайловкой в ДНР.
Telegram / Минобороны России