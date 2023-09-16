В ДНР российские "Солнцепёки" разнесли опорные пункты ВСУ

Под Новомихайловкой в Покровском районе ДНР российские тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" поразили два опорных пункта 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом рассказал РИА "Новости" глава пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.

"Расчётами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" нанесено огневое поражение по двум взводным опорным пунктам штурмового подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки", — сообщил Минесашвили.

Также за минувшие сутки российские дроны-камикадзе поразили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулемётный расчёт противника в Раздоловке и Авдеевке.