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Регион
Опубликовано 16 сентября 2023, 04:02
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В ДНР российские "Солнцепёки" разнесли опорные пункты ВСУ

Минобороны: Российские "Солнцепёки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ

Под Новомихайловкой в Покровском районе ДНР российские тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" поразили два опорных пункта 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом рассказал РИА "Новости" глава пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.

"Расчётами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" нанесено огневое поражение по двум взводным опорным пунктам штурмового подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки", — сообщил Минесашвили.

Также за минувшие сутки российские дроны-камикадзе поразили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулемётный расчёт противника в Раздоловке и Авдеевке.

Один украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
Один украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью

Ранее Минесашвили рассказал, что всего за сутки артиллерия группировки войск "Юг" уничтожила в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР девять украинских военных машин, среди них — одна БМП Bradley.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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