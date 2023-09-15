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15 сентября, 14:12

Один украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью

Губернатор Клычков: На территории Ливенского района Орловской области сбит БПЛА

На территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, БПЛА рухнул в районе села Свободная Дубрава. К счастью, разрушений и пострадавших удалось избежать.

"Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем", — написал глава области в телеграм-канале.

Минобороны: Силы ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом

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Напомним, вечером 13 сентября система ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, это произошло над Унечским районом. Позднее в регионе было уничтожено ещё четыре дрона.

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Getty Images / Sean Gallup

Иван Косицын
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