Ещё четыре украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

В ночь на 14 сентября средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА самолётного типа сбиты дежурными средствами ПВО около 00:10 мск, около 00:30 мск, а также 00:45, уточнили в ведомстве. По данным губернатора региона Александра Богомаза, это произошло над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.