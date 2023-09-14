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13 сентября, 21:50

Ещё четыре украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

В Минобороны сообщили об уничтожении четырёх БПЛА над Брянской областью

В ночь на 14 сентября средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА самолётного типа сбиты дежурными средствами ПВО около 00:10 мск, около 00:30 мск, а также 00:45, уточнили в ведомстве. По данным губернатора региона Александра Богомаза, это произошло над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Напомним, вечером 13 сентября ПВО также сбила два беспилотника над Брянской областью. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, это произошло над Унечским районом.

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Unsplash / Fabrizio Conti

Артур Лапсаков
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