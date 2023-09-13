В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник
Губернатор Гладков: ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области
Воздушная цель сбита над белгородским селом Тулянка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Как Гладков уточнил в телеграм-канале, система ПВО сработала в Валуйском городском округе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. В Минобороны добавили, что был сбит беспилотник.
Беспилотник в Валуйском городском округе был также сбит 11 сентября. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков.
Обложка ©
Unsplash / Waldemar