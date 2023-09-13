Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 19:25

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Губернатор Гладков: ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области

Воздушная цель сбита над белгородским селом Тулянка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Как Гладков уточнил в телеграм-канале, система ПВО сработала в Валуйском городском округе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. В Минобороны добавили, что был сбит беспилотник.

ВСУ обстреляли из РСЗО детский сад и дом престарелых в Белгородской области

ВСУ обстреляли из РСЗО детский сад и дом престарелых в Белгородской области

Беспилотник в Валуйском городском округе был также сбит 11 сентября. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Обложка ©

Unsplash / Waldemar

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров