Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородской области
Российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
При этом сегодня ночью были пресечены две попытки Киева атаковать территорию России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два украинских беспилотника самолётного типа уничтожены в небе над территорией Белгородской области в 01:20 мск.
VK / Минобороны России