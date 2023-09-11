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11 сентября, 10:53

Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородской области

Российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", написал он в телеграм-канале.

В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

При этом сегодня ночью были пресечены две попытки Киева атаковать территорию России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два украинских беспилотника самолётного типа уничтожены в небе над территорией Белгородской области в 01:20 мск.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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