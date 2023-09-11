Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородской области

Российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.