Система ПВО сбила два беспилотника в небе над Белгородской областью

Сорвана очередная попытка Киева атаковать территорию России. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два украинских беспилотника самолётного типа уничтожены в небе над территорией Белгородской области в 01:20 мск.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.

Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, дроны были сбиты в Яковлевском городском округе Белгородской области. Объекты беспилотника упали на проезжую часть рядом с жилым домом. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.