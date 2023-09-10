В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа
Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны сорвали очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что украинский БПЛА был уничтожен в воскресенье, 10 сентября, примерно в 14:00 над Белгородской областью.
Как указали в пресс-службе военного ведомства, Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — подчеркнули в МО РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ атаковать Крым. Утром 10 сентября российские военные уничтожили восемь БПЛА над Чёрным морем вблизи полуострова. Позднее ещё один украинский беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью.
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