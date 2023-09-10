В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

Российские средства противовоздушной обороны сорвали очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что украинский БПЛА был уничтожен в воскресенье, 10 сентября, примерно в 14:00 над Белгородской областью.

Как указали в пресс-службе военного ведомства, Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — подчеркнули в МО РФ.