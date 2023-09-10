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10 сентября, 11:33

В небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны сорвали очередную попытку ВСУ атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что украинский БПЛА был уничтожен в воскресенье, 10 сентября, примерно в 14:00 над Белгородской областью.

Как указали в пресс-службе военного ведомства, Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — подчеркнули в МО РФ.

В Орловской области в районе Сомова средства РЭБ подавили украинский беспилотник

В Орловской области в районе Сомова средства РЭБ подавили украинский беспилотник

Ранее в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ атаковать Крым. Утром 10 сентября российские военные уничтожили восемь БПЛА над Чёрным морем вблизи полуострова. Позднее ещё один украинский беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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