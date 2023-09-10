В Орловской области в районе Сомова средства РЭБ подавили украинский беспилотник
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Орловской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба региональных властей.
"В районе села Сомово Шаблыкинского района средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.
По данным орловских властей, в результате происшествия никто не пострадал, опасности для местных жителей нет. Правоохранители оцепили место приземления дрона, сейчас там проводятся необходимые мероприятия.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым. Так, утром 10 сентября российские военные уничтожили восемь БПЛА над Чёрным морем вблизи полуострова.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ