В Орловской области в районе Сомова средства РЭБ подавили украинский беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Орловской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба региональных властей.

"В районе села Сомово Шаблыкинского района средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.

По данным орловских властей, в результате происшествия никто не пострадал, опасности для местных жителей нет. Правоохранители оцепили место приземления дрона, сейчас там проводятся необходимые мероприятия.