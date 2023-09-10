В небе над Брянской областью уничтожен украинский БПЛА самолётного типа

Российские войска сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что украинский БПЛА был уничтожен утром 10 сентября над Брянской областью.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью", — подчеркнули в МО РФ.