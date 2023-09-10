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10 сентября, 06:42

В небе над Брянской областью уничтожен украинский БПЛА самолётного типа

Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Российские войска сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что украинский БПЛА был уничтожен утром 10 сентября над Брянской областью.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью", — подчеркнули в МО РФ.

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Российская авиация уничтожила три катера с десантом ВСУ у острова Змеиный

Ранее в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ атаковать Крым. Утром 10 сентября российские военные уничтожили восемь БПЛА над Чёрным морем вблизи полуострова.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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