В небе над Брянской областью уничтожен украинский БПЛА самолётного типа
Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Российские войска сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что украинский БПЛА был уничтожен утром 10 сентября над Брянской областью.
В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Киев намеревался совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью", — подчеркнули в МО РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ атаковать Крым. Утром 10 сентября российские военные уничтожили восемь БПЛА над Чёрным морем вблизи полуострова.
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