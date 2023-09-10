Российская авиация уничтожила три катера с десантом ВСУ у острова Змеиный
Минобороны: Авиация ЧФ уничтожила три катера с десантом ВСУ у острова Змеиный
В акватории Чёрного моря самолётами морской авиации Черноморского флота уничтожены три катера с украинским десантом. Как уточнили в Минобороны РФ, судна американского производства Willard Sea Force следовали в направлении крымского побережья.
"Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолётами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении крымского побережья", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что украинская армия потерпела разгром на острове Переяславский в устье Днепра. Как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены три ДРГ противника на Херсонском направлении.
VK / Минобороны РФ