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10 сентября, 03:52
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Российская авиация уничтожила три катера с десантом ВСУ у острова Змеиный

Минобороны: Авиация ЧФ уничтожила три катера с десантом ВСУ у острова Змеиный

В акватории Чёрного моря самолётами морской авиации Черноморского флота уничтожены три катера с украинским десантом. Как уточнили в Минобороны РФ, судна американского производства Willard Sea Force следовали в направлении крымского побережья.

"Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолётами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении крымского побережья", — сказано в сообщении.

Российские военные предотвратили высадку украинского десанта в районе Днепра

Российские военные предотвратили высадку украинского десанта в районе Днепра

Ранее Лайф писал, что украинская армия потерпела разгром на острове Переяславский в устье Днепра. Как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены три ДРГ противника на Херсонском направлении.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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