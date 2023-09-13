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13 сентября, 07:41

ВСУ обстреляли из РСЗО детский сад и дом престарелых в Белгородской области

ВСУ обстреляли детский сад № 2 и дом престарелых в посёлке городского типа Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. По данным Mash, противник в 9:30 выпустил по каждому из учреждений по снаряду из РСЗО.

В момент атаки в доме престарелых находилось 44 пенсионера, а также порядка 40 сотрудников. Повреждены окна и металлические ворота.

Садик работает в дистанционном режиме и во время обстрела оказался пуст. Разбито несколько стёкол, также задета крыша.

В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство

В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство

А в Тверской области минувшим утром отразили атаку украинского беспилотника. Дрон пытался атаковать Редкинский химический завод в Конаковском районе, но был сбит. Обломки аппарата упали на склад и пустую цистерну. Пострадавших нет.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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