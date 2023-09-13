ВСУ обстреляли из РСЗО детский сад и дом престарелых в Белгородской области

ВСУ обстреляли детский сад № 2 и дом престарелых в посёлке городского типа Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. По данным Mash, противник в 9:30 выпустил по каждому из учреждений по снаряду из РСЗО.

В момент атаки в доме престарелых находилось 44 пенсионера, а также порядка 40 сотрудников. Повреждены окна и металлические ворота.