ВСУ обстреляли из РСЗО детский сад и дом престарелых в Белгородской области
ВСУ обстреляли детский сад № 2 и дом престарелых в посёлке городского типа Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. По данным Mash, противник в 9:30 выпустил по каждому из учреждений по снаряду из РСЗО.
В момент атаки в доме престарелых находилось 44 пенсионера, а также порядка 40 сотрудников. Повреждены окна и металлические ворота.
Садик работает в дистанционном режиме и во время обстрела оказался пуст. Разбито несколько стёкол, также задета крыша.
А в Тверской области минувшим утром отразили атаку украинского беспилотника. Дрон пытался атаковать Редкинский химический завод в Конаковском районе, но был сбит. Обломки аппарата упали на склад и пустую цистерну. Пострадавших нет.
Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo