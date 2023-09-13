Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 06:08

Обломки сбитого над тверским химическим заводом БПЛА повредили пустую цистерну

SHOT: Обломки сбитого над тверским химическим заводом БПЛА упали на склад

Обломки украинского беспилотника, сбитого сегодня утром в районе Редкинского химического завода в Конаковском районе Тверской области, упали на склад, арендуемый компанией "НПЦ Спецнефтьпродукт". Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Так, небольшие повреждения получила пустая цистерна. Кроме того, в ближайшем здании завода выбило окна. Подчёркивается, что разлива и возгорания химикатов не было.

Напомним, сегодня в пятом часу утра украинский беспилотник попытался атаковать Редкинский химический завод в Конаковском районе Тверской области. Он был сбит, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Тверская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров