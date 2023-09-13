Обломки сбитого над тверским химическим заводом БПЛА повредили пустую цистерну

Обломки украинского беспилотника, сбитого сегодня утром в районе Редкинского химического завода в Конаковском районе Тверской области, упали на склад, арендуемый компанией "НПЦ Спецнефтьпродукт". Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Так, небольшие повреждения получила пустая цистерна. Кроме того, в ближайшем здании завода выбило окна. Подчёркивается, что разлива и возгорания химикатов не было.