Обломки сбитого над тверским химическим заводом БПЛА повредили пустую цистерну
SHOT: Обломки сбитого над тверским химическим заводом БПЛА упали на склад
Обломки украинского беспилотника, сбитого сегодня утром в районе Редкинского химического завода в Конаковском районе Тверской области, упали на склад, арендуемый компанией "НПЦ Спецнефтьпродукт". Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Так, небольшие повреждения получила пустая цистерна. Кроме того, в ближайшем здании завода выбило окна. Подчёркивается, что разлива и возгорания химикатов не было.
Напомним, сегодня в пятом часу утра украинский беспилотник попытался атаковать Редкинский химический завод в Конаковском районе Тверской области. Он был сбит, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
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