В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Рыльске Курской области. По данным губернатора региона Романа Старовойта, в результате инцидента никто не пострадал.

"В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стёкол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур", — написал он в телеграм-канале.