В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство
Старовойт: Украинский беспилотник сбросил бомбу в Рыльске Курской области
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Рыльске Курской области. По данным губернатора региона Романа Старовойта, в результате инцидента никто не пострадал.
"В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стёкол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника загорелось нежилое здание в городе Курчатове Курской области. Этот населённый пункт находится в четырёх километрах от атомной электростанции.
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