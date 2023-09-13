Украинский беспилотник атаковал Редкинский химический завод в Тверской области
Украинский беспилотник совершил попытку атаки на Редкинский химический завод в Конаковском районе Тверской области, пишет SHOT со ссылкой на источник.
Дрон был замечен и ликвидирован в пятом часу утра. Обломки упали на территории предприятия, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Информацию об уничтожении украинского БПЛА уже подтвердили в пресс-службе правительства Тверской области. Подчёркивается, что губернатор региона Игорь Руденя поручил оказывать экстренным службам "всё необходимое содействие".
Лайф писал об атаке украинского беспилотника на Рыльск Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство. Пострадавших нет.
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