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13 сентября, 05:32

Украинский беспилотник атаковал Редкинский химический завод в Тверской области

Украинский беспилотник совершил попытку атаки на Редкинский химический завод в Конаковском районе Тверской области, пишет SHOT со ссылкой на источник.

Дрон был замечен и ликвидирован в пятом часу утра. Обломки упали на территории предприятия, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Информацию об уничтожении украинского БПЛА уже подтвердили в пресс-службе правительства Тверской области. Подчёркивается, что губернатор региона Игорь Руденя поручил оказывать экстренным службам "всё необходимое содействие".

Два украинских БПЛА посадили антидроновыми ружьями в Курской области

Два украинских БПЛА посадили антидроновыми ружьями в Курской области

Лайф писал об атаке украинского беспилотника на Рыльск Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство. Пострадавших нет.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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