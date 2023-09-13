Украинский беспилотник атаковал Редкинский химический завод в Тверской области

Украинский беспилотник совершил попытку атаки на Редкинский химический завод в Конаковском районе Тверской области, пишет SHOT со ссылкой на источник.

Дрон был замечен и ликвидирован в пятом часу утра. Обломки упали на территории предприятия, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Информацию об уничтожении украинского БПЛА уже подтвердили в пресс-службе правительства Тверской области. Подчёркивается, что губернатор региона Игорь Руденя поручил оказывать экстренным службам "всё необходимое содействие".