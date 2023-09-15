ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября 2023, 16:44
13008

В Запорожье призвали уничтожить боевиков, отправивших пленных из РФ на минное поле

Рогов: Отправивших российских пленных на минное поле боевиков нужно уничтожить

Украинские военные, которые отправили российских пленных бойцов на минные поля, должны быть ликвидированы. Об этом заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Произошедшее он также назвал серьёзным преступлением, которое требует тщательного расследования.

"Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя. В этом случае должно быть то же самое, когда будет понятно, кто данные преступления совершал и бросал наших ребят на минные поля", — приводит РИА "Новости" его слова.

Вместе с тем Рогов сравнил случившееся с военными преступлениями времён Великой Отечественной войны. По его словам, подобным образом нацисты Третьего рейха поступали с советскими военнопленными.

В СК отреагировали на видео с отправленными ВСУ на минное поле российскими пленными
В СК отреагировали на видео с отправленными ВСУ на минное поле российскими пленными

Ранее СМИ сообщили, что украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле со словами: "Если дойдёшь — свободен". На одном из появившихся в Сети видео показано, как под прицелами автоматов они гонят на поле безоружных людей в форме ВС РФ. Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал украинских военных варварами и фашистами.

BannerImage

Getty Images / Ercin Erturk

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar