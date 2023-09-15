Украинские военные, которые отправили российских пленных бойцов на минные поля, должны быть ликвидированы. Об этом заявил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Произошедшее он также назвал серьёзным преступлением, которое требует тщательного расследования.

"Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя. В этом случае должно быть то же самое, когда будет понятно, кто данные преступления совершал и бросал наших ребят на минные поля", — приводит РИА "Новости" его слова.

Вместе с тем Рогов сравнил случившееся с военными преступлениями времён Великой Отечественной войны. По его словам, подобным образом нацисты Третьего рейха поступали с советскими военнопленными.