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15 сентября, 09:50

В СК отреагировали на видео с отправленными ВСУ на минное поле российскими пленными

СК проверит данные об отправленных ВСУ на минное поле российских пленных

Следственный комитет России проводит проверку после того, как появилась информация о том, что украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат. Об этом ведомство заявило в телеграм-канале.

"В ряде средств массовой информации были опубликованы видеоматериалы, в которых представители вооружённых формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации. Утверждается, что видеозапись была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже", — отметили следователи.

В СК подчеркнули, что такое обращение с российскими пленными является бесчеловечным. Правоохранители установят дату съёмки видео и где оно было сделано. Если эта информация подтвердится, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее СМИ сообщили, что украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле со словами: "Если дойдёшь, свободен". На одном из появившихся в Сети видео снято, как под прицелами автоматов они гонят на поле безоружных людей в форме ВС РФ.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Никита Осипов
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