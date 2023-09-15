В СК отреагировали на видео с отправленными ВСУ на минное поле российскими пленными

Следственный комитет России проводит проверку после того, как появилась информация о том, что украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат. Об этом ведомство заявило в телеграм-канале.

"В ряде средств массовой информации были опубликованы видеоматериалы, в которых представители вооружённых формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации. Утверждается, что видеозапись была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже", — отметили следователи.

В СК подчеркнули, что такое обращение с российскими пленными является бесчеловечным. Правоохранители установят дату съёмки видео и где оно было сделано. Если эта информация подтвердится, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.