Украинских военных признали варварами и фашистами из-за расправ над пленными

ВСУ поступают с российскими пленными подобно фашистам во времена Великой Отечественной войны. Об этом рассказал журналистам в пятницу, 15 сентября, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Украинскую армию он сравнил с полчищем варваров, которые желают стать наследниками фашистской Германии не только в идеологическом, но и в военном плане.

"То, что они устраивают с нашими пленными, настоящий фашизм и варварство. Так поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны", — приводит слова парламентария РИА "Новости".