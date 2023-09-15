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15 сентября, 09:27

Украинских военных признали варварами и фашистами из-за расправ над пленными

Депутат Белик: Расправы ВСУ над пленными — настоящий фашизм и варварство

ВСУ поступают с российскими пленными подобно фашистам во времена Великой Отечественной войны. Об этом рассказал журналистам в пятницу, 15 сентября, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Украинскую армию он сравнил с полчищем варваров, которые желают стать наследниками фашистской Германии не только в идеологическом, но и в военном плане.

"То, что они устраивают с нашими пленными, настоящий фашизм и варварство. Так поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны", — приводит слова парламентария РИА "Новости".

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Ранее вскрылись детали очередного такого варварского происшествия. Как рассказывал Лайф, бойцы ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне СВО на Украине. Всё происходящее украинские военные снимали на видео.

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