Иностранные наёмники на Украине устраивают самосуд над сослуживцами
Telegraph: Иностранные наёмники всё чаще расправляются друг с другом на Украине
Участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ зарубежные наёмники начали убивать сослуживцев из-за споров и бытовых конфликтов. Учащение таких случаев объясняется уголовным прошлым многих бойцов, рассказали в британской газете The Daily Telegraph.
Авторы издания привели в пример истории наёмников Дэниела Берка и Джордана Чадвика, погибших на Украине не в ходе боёв. У первого имелся денежный спор с членом интернационального легиона теробороны, а потому версия с его убийством в Запорожье выглядит правдоподобной, считают журналисты. Второго же обнаружили в водоёме со связанными руками далеко от линии фронта.
В таблоиде напомнили, что многие приезжие участники боевых действий не только ранее имели проблемы с законом, но и больны психически. Также некоторые наёмники страдают алкогольной и наркотической зависимостью.
Ранее немецкий наёмник рассказал о размере зарплаты, которая выплачивается иностранным бойцам за поддержку ВСУ. По словам выходца из ФРГ, большинство его коллег довольствуются 2000–2500 евро в месяц (порядка 205–255 тысяч рублей. — Прим. Лайфа).
ТАСС / Sergei Chuzavkov