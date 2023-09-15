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Опубликовано 14 сентября 2023, 23:56
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Иностранные наёмники на Украине устраивают самосуд над сослуживцами

Telegraph: Иностранные наёмники всё чаще расправляются друг с другом на Украине

Участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ зарубежные наёмники начали убивать сослуживцев из-за споров и бытовых конфликтов. Учащение таких случаев объясняется уголовным прошлым многих бойцов, рассказали в британской газете The Daily Telegraph.

Авторы издания привели в пример истории наёмников Дэниела Берка и Джордана Чадвика, погибших на Украине не в ходе боёв. У первого имелся денежный спор с членом интернационального легиона теробороны, а потому версия с его убийством в Запорожье выглядит правдоподобной, считают журналисты. Второго же обнаружили в водоёме со связанными руками далеко от линии фронта.

Американский наёмник перед гибелью на Украине оставил загадочное послание
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В таблоиде напомнили, что многие приезжие участники боевых действий не только ранее имели проблемы с законом, но и больны психически. Также некоторые наёмники страдают алкогольной и наркотической зависимостью.

Ранее немецкий наёмник рассказал о размере зарплаты, которая выплачивается иностранным бойцам за поддержку ВСУ. По словам выходца из ФРГ, большинство его коллег довольствуются 2000–2500 евро в месяц (порядка 205–255 тысяч рублей. — Прим. Лайфа).

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ТАСС / Sergei Chuzavkov

Илья Пушкарев
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