Участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ зарубежные наёмники начали убивать сослуживцев из-за споров и бытовых конфликтов. Учащение таких случаев объясняется уголовным прошлым многих бойцов, рассказали в британской газете The Daily Telegraph.

Авторы издания привели в пример истории наёмников Дэниела Берка и Джордана Чадвика, погибших на Украине не в ходе боёв. У первого имелся денежный спор с членом интернационального легиона теробороны, а потому версия с его убийством в Запорожье выглядит правдоподобной, считают журналисты. Второго же обнаружили в водоёме со связанными руками далеко от линии фронта.

В таблоиде напомнили, что многие приезжие участники боевых действий не только ранее имели проблемы с законом, но и больны психически. Также некоторые наёмники страдают алкогольной и наркотической зависимостью.