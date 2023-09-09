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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 00:36
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Sky News: Связанное тело британского наёмника нашли в водоёме на Украине

Воевавший на стороне ВСУ британский наёмник Джордан Чедвик погиб на Украине при странных обстоятельствах. Его нашли в водоёме со связанными за спиной руками, сообщил со ссылкой на МИД Соединённого Королевства телеканал Sky News.

По данным журналистов, экс-боец шотландской гвардии принимал участие в конфликте с Россией с октября 2022 года. Однако уже летом 2023-го семью наёмника известили о его смерти. 7 августа тело Чедвика вернули на родину. Расследование таинственной гибели британца намечено на февраль.

"Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине", — цитирует Sky News сообщение МИД.

На Украине погиб британский наёмник Сэм Ньюи, воевавший за ВСУ
На Украине погиб британский наёмник Сэм Ньюи, воевавший за ВСУ

Трагично сложилась и судьба колумбийца Алехандро Эрреры, который участвовал в боевых действиях на стороне киевского режима. Жизнь наёмника прервала российская ракета, которая ударила точно по позициям нацистов.

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t.me / Генштаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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