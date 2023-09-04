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4 сентября, 19:18

На Украине погиб воевавший за ВСУ колумбийский наёмник Эррера

El Tiempo: Воевавший за ВСУ колумбийский наёмник Эррера ликвидирован на Украине

<p>Воевавший за ВСУ колумбийский наёмник Алехандро Эррера, который был ликвидирован на Украине. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/rcn1150neiva/status/1698739735378739543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RCN Radio Neiva on X</a></p>

Воевавший за ВСУ колумбийский наёмник Алехандро Эррера, который был ликвидирован на Украине. Обложка © Twitter / RCN Radio Neiva on X

В начале сентября на Украине погиб колумбиец Алехандро Эррера, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным El Tiempo, он отправился в Незалежную в декабре 2022 года.

Предварительно установлено, что иностранец погиб после попадания ракеты по позициям, где он и находился. В общей сложности с начала конфликта на Украине ликвидировали как минимум пятерых колумбийских наёмников.

К поискам пропавшего на Украине лидера ЧВК Dark Angels хотят привлечь Скотленд-Ярд, под подозрением — товарищи из ВСУ

К поискам пропавшего на Украине лидера ЧВК Dark Angels хотят привлечь Скотленд-Ярд, под подозрением — товарищи из ВСУ

Ранее Лайф писал о гибели британского наёмника Сэма Ньюи, который также воевал за ВСУ. Его смерть подтвердил брат, который также участвовал в боевых действиях на Украине.

Никита Осипов
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