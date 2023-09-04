На Украине погиб воевавший за ВСУ колумбийский наёмник Эррера
El Tiempo: Воевавший за ВСУ колумбийский наёмник Эррера ликвидирован на Украине
Воевавший за ВСУ колумбийский наёмник Алехандро Эррера, который был ликвидирован на Украине. Обложка © Twitter / RCN Radio Neiva on X
В начале сентября на Украине погиб колумбиец Алехандро Эррера, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным El Tiempo, он отправился в Незалежную в декабре 2022 года.
Предварительно установлено, что иностранец погиб после попадания ракеты по позициям, где он и находился. В общей сложности с начала конфликта на Украине ликвидировали как минимум пятерых колумбийских наёмников.
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Ранее Лайф писал о гибели британского наёмника Сэма Ньюи, который также воевал за ВСУ. Его смерть подтвердил брат, который также участвовал в боевых действиях на Украине.