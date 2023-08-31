На Украине погиб британский наёмник Сэм Ньюи, воевавший за ВСУ
На Украине погиб британский наёмник Сэм Ньюи, воевавший в рядах подразделения "Тёмные ангелы" на стороне ВСУ. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на его родственников.
По данным издания, 22-летний Сэм Ньюи — студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта. Он был членом отряда "Тёмные ангелы". Британец погиб в результате российского миномётного обстрела. Его смерть подтвердил брат, который также участвовал в боевых действиях на Украине.
Напомним, что в июне прошлого года Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Двое из осуждённых (Эйден Аслин и Шон Пиннер) тоже были гражданами Великобритании. Позже им помогли вернуться на родину. Недавно Аслин вернулся на Украину и пожаловался на нехватку иностранного вооружения.
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