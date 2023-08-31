Избежавший смертной казни в ДНР британский наёмник Эйден Аслин вернулся на Украину и пожаловался на нехватку иностранного вооружения. О текущей обстановке он рассказал в интервью для издания Newsweek.

В материале указано, что наёмник вернулся на Украину недавно, без уточнения конкретной даты. В качестве кого избежавший казни британец там находится также не указано, однако судя по его словам, он осведомлён о нехватке техники в рядах украинской армии.

Так, Аслин заявил, что ВСУ нуждаются в ракетах большей дальности таких как Storm Shadow, чтобы "ускорить контрнаступление". Также ситуацию для украинских военных осложняет тот факт, что российская сторона "адаптировалась" к американским HIMARS, которые есть у солдат Украины.

"HIMARS сделали много хорошей работы за многие месяцы, когда Украина управляла системой, но сейчас Россия адаптировалась к нашей стратегии", — рассказал наёмник.