К поискам пропавшего на Украине лидера ЧВК Dark Angels хотят привлечь Скотленд-Ярд, под подозрением — товарищи из ВСУ

Кевин Берк — отец бесследно пропавшего на Украине британского наёмника Дэниела Берка — обратился в полицию Лондона с просьбой найти его сына. Об этом пишет газета The Telegraph.

Утверждается, что семья 36-летнего наёмника пережила кошмарный сон после его исчезновения, из-за чего Кевин даже думает лично поехать на Украину и попытаться найти сына.

"Мы хотим, чтобы расследование продолжалось как можно дольше, и я бы хотел, чтобы оно проводилось британской полицией", — сказал он.

По данным источника газеты, полицейские подозревают, что Дэниел мог быть убит. Считается, что у наёмника могли возникнуть разногласия со своими "коллегами" из ВСУ из-за доступа к финансированию и оборудованию.