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2 сентября, 15:29

К поискам пропавшего на Украине лидера ЧВК Dark Angels хотят привлечь Скотленд-Ярд, под подозрением — товарищи из ВСУ

Отец пропавшего на Украине лидера ЧВК Dark Angels просит Скотленд-Ярд найти сына

<p>Дэниел Берк. Обложка © <a href="https://twitter.com/cecchin1_nadia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">X</a> / Nadia Cecchin</p>

Дэниел Берк. Обложка © X / Nadia Cecchin

Кевин Берк — отец бесследно пропавшего на Украине британского наёмника Дэниела Берка — обратился в полицию Лондона с просьбой найти его сына. Об этом пишет газета The Telegraph.

Утверждается, что семья 36-летнего наёмника пережила кошмарный сон после его исчезновения, из-за чего Кевин даже думает лично поехать на Украину и попытаться найти сына.

"Мы хотим, чтобы расследование продолжалось как можно дольше, и я бы хотел, чтобы оно проводилось британской полицией", сказал он.

По данным источника газеты, полицейские подозревают, что Дэниел мог быть убит. Считается, что у наёмника могли возникнуть разногласия со своими "коллегами" из ВСУ из-за доступа к финансированию и оборудованию.

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Напомним, об исчезновении Дэниела Берка стало известно в середине августа. Наёмник успел повоевать в Афганистане и Сирии, на Украину приехал в 2022 году. Пропал он не во время боёв. Все вещи мужчины остались в его квартире в городе Запорожье.

Матвей Константинов
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