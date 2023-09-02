К поискам пропавшего на Украине лидера ЧВК Dark Angels хотят привлечь Скотленд-Ярд, под подозрением — товарищи из ВСУ
Отец пропавшего на Украине лидера ЧВК Dark Angels просит Скотленд-Ярд найти сына
Дэниел Берк. Обложка © X / Nadia Cecchin
Кевин Берк — отец бесследно пропавшего на Украине британского наёмника Дэниела Берка — обратился в полицию Лондона с просьбой найти его сына. Об этом пишет газета The Telegraph.
Утверждается, что семья 36-летнего наёмника пережила кошмарный сон после его исчезновения, из-за чего Кевин даже думает лично поехать на Украину и попытаться найти сына.
"Мы хотим, чтобы расследование продолжалось как можно дольше, и я бы хотел, чтобы оно проводилось британской полицией", — сказал он.
По данным источника газеты, полицейские подозревают, что Дэниел мог быть убит. Считается, что у наёмника могли возникнуть разногласия со своими "коллегами" из ВСУ из-за доступа к финансированию и оборудованию.
Напомним, об исчезновении Дэниела Берка стало известно в середине августа. Наёмник успел повоевать в Афганистане и Сирии, на Украину приехал в 2022 году. Пропал он не во время боёв. Все вещи мужчины остались в его квартире в городе Запорожье.