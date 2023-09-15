Украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат

Бойцы ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне СВО на Украине. Всё происходящее украинские военные снимали на видео, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник.

Собеседник агентства показал соответствующие кадры, которые были в телефоне, найденном в украинском блиндаже. По его словам, военнослужащие ВСУ отправляют российских солдат на минное поле со словами: "Если дойдёшь, свободен".

При этом на видеозаписи видно, как украинские военные под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей в форме Армии РФ. Одному из солдат ВСУ не понравилось, как пленный шёл, и он открыл огонь в его сторону. В конце записи в направлении движения одного из российских военных прогремел взрыв.