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Опубликовано 15 сентября 2023, 05:15
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Украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат

РИА "Новости": Бойцы ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле

Бойцы ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне СВО на Украине. Всё происходящее украинские военные снимали на видео, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник.

Собеседник агентства показал соответствующие кадры, которые были в телефоне, найденном в украинском блиндаже. По его словам, военнослужащие ВСУ отправляют российских солдат на минное поле со словами: "Если дойдёшь, свободен".

При этом на видеозаписи видно, как украинские военные под прицелами автоматов гонят на поле безоружных людей в форме Армии РФ. Одному из солдат ВСУ не понравилось, как пленный шёл, и он открыл огонь в его сторону. В конце записи в направлении движения одного из российских военных прогремел взрыв.

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Ранее сообщалось, что участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ иностранные наёмники начали убивать сослуживцев из-за споров и бытовых конфликтов. Учащение таких случаев объясняется уголовным прошлым многих бойцов.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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