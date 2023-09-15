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Опубликовано 15 сентября 2023, 04:09
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Российский танк в одиночку разбил колонну ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипаж российского танка под руководством командира Владимира Цацулина в одиночку остановил наступление целой колонны ВСУ. Военнослужащие разбили несколько единиц вражеской техники, обратив выживших в бегство, рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления", — сообщил подполковник, слова которого приводит РИА "Новости".

По словам Чехова, военнослужащие группировки отразили суммарно три атаки на Южно-Донецком направлении. В свой актив российские бойцы записали также пресечение попытки ротации подразделений ВСУ в районе Новодонецкого, добавил начальник пресс-центра.

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Илья Пушкарев
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