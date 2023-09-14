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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 00:43
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Российский боец повторил в зоне СВО подвиг майора Солнце и выжил

Российский солдат закрыл гранату своим телом под Авдеевкой и спас сослуживцев

Военнослужащий первой мотострелковой славянской бригады спас сослуживцев в бою под Авдеевкой, закрыв их от вражеской гранаты своим телом. О подвиге отважного солдата рассказал непосредственный участник описываемых событий с позывным Водолаз.

По его словам, всё произошло во время ближнего боя с украинскими солдатами. В ходе перестрелки рядом с российскими военнослужащими упала граната. За доли секунды герой повернулся спиной к опасному боеприпасу и закрыл товарищей от осколков, приняв весь удар на себя.

"Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов", — рассказал Водолаз РИА "Новости".

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Напомним, в марте 2012 года майор Сергей Солнечников спас сослуживцев во время учений, когда один из солдат неудачно бросил гранату, срикошетившую в сторону людей. Майор закрыл снаряд своим телом, а через полтора часа скончался на операционном столе от полученных ранений. В апреле того года он был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Ранее стали известны подробности подвига российского танка с позывным "Алёша". Экипаж машины в одиночку расправился с двумя Т-72Б и шестью бронетранспортёрами ВСУ. С героями захотел встретиться даже президент РФ Владимир Путин, который поздравил бойцов с вручением госнаград.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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