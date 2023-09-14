Российский боец повторил в зоне СВО подвиг майора Солнце и выжил
Российский солдат закрыл гранату своим телом под Авдеевкой и спас сослуживцев
Военнослужащий первой мотострелковой славянской бригады спас сослуживцев в бою под Авдеевкой, закрыв их от вражеской гранаты своим телом. О подвиге отважного солдата рассказал непосредственный участник описываемых событий с позывным Водолаз.
По его словам, всё произошло во время ближнего боя с украинскими солдатами. В ходе перестрелки рядом с российскими военнослужащими упала граната. За доли секунды герой повернулся спиной к опасному боеприпасу и закрыл товарищей от осколков, приняв весь удар на себя.
"Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов", — рассказал Водолаз РИА "Новости".
Напомним, в марте 2012 года майор Сергей Солнечников спас сослуживцев во время учений, когда один из солдат неудачно бросил гранату, срикошетившую в сторону людей. Майор закрыл снаряд своим телом, а через полтора часа скончался на операционном столе от полученных ранений. В апреле того года он был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
Ранее стали известны подробности подвига российского танка с позывным "Алёша". Экипаж машины в одиночку расправился с двумя Т-72Б и шестью бронетранспортёрами ВСУ. С героями захотел встретиться даже президент РФ Владимир Путин, который поздравил бойцов с вручением госнаград.
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