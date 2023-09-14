Российский боец повторил в зоне СВО подвиг майора Солнце и выжил

Военнослужащий первой мотострелковой славянской бригады спас сослуживцев в бою под Авдеевкой, закрыв их от вражеской гранаты своим телом. О подвиге отважного солдата рассказал непосредственный участник описываемых событий с позывным Водолаз.

По его словам, всё произошло во время ближнего боя с украинскими солдатами. В ходе перестрелки рядом с российскими военнослужащими упала граната. За доли секунды герой повернулся спиной к опасному боеприпасу и закрыл товарищей от осколков, приняв весь удар на себя.

"Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов", — рассказал Водолаз РИА "Новости".

Напомним, в марте 2012 года майор Сергей Солнечников спас сослуживцев во время учений, когда один из солдат неудачно бросил гранату, срикошетившую в сторону людей. Майор закрыл снаряд своим телом, а через полтора часа скончался на операционном столе от полученных ранений. В апреле того года он был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.