Путин на встрече в Кремле поздравил экипаж танка "Алёша" с получением госнаград

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле ещё раз поздравил экипаж легендарного танка "Алёша" с получением госнаград. Глава государства рассказал, что видел, как военнослужащие волновались во время вручения наград на церемонии, приуроченной к 80-летию победы в битве на Курской дуге.

"Видел, что вы волновались [во время награждения] — людей много. И, по-моему, волновались, похоже, больше, чем на поле боя. Но это естественно. И место знаковое, всё-таки Курская дуга связана с самым большим за всю историю ВОВ танковым сражением… Символично, что именно на этом месте... вам были вручены медали Героев России", — сказал Путин.