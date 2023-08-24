ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2023, 13:58
6659

Путин на встрече в Кремле поздравил экипаж танка "Алёша" с получением госнаград

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле ещё раз поздравил экипаж легендарного танка "Алёша" с получением госнаград. Глава государства рассказал, что видел, как военнослужащие волновались во время вручения наград на церемонии, приуроченной к 80-летию победы в битве на Курской дуге.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем легендарного танка "Алёша". Видео © LIFE

"Видел, что вы волновались [во время награждения] — людей много. И, по-моему, волновались, похоже, больше, чем на поле боя. Но это естественно. И место знаковое, всё-таки Курская дуга связана с самым большим за всю историю ВОВ танковым сражением… Символично, что именно на этом месте... вам были вручены медали Героев России", — сказал Путин.

Стоит отметить, что дед одного из военнослужащих из экипажа танка "Алёша" сам участвовал в Курской битве.

Песков заявил о встрече Путина в Кремле с экипажем танка "Алёша"
Песков заявил о встрече Путина в Кремле с экипажем танка "Алёша"

Лайф напоминает: 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якут с позывным Алёша. Наградить героев успел врио главы ДНР Денис Пушилин. А 23 августа президент РФ Владимир Путин лично наградил экипаж танка "Алёша".

BannerImage

LIFE

Иван Косицын
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar