Путин на встрече в Кремле поздравил экипаж танка "Алёша" с получением госнаград
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле ещё раз поздравил экипаж легендарного танка "Алёша" с получением госнаград. Глава государства рассказал, что видел, как военнослужащие волновались во время вручения наград на церемонии, приуроченной к 80-летию победы в битве на Курской дуге.
Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем легендарного танка "Алёша". Видео © LIFE
"Видел, что вы волновались [во время награждения] — людей много. И, по-моему, волновались, похоже, больше, чем на поле боя. Но это естественно. И место знаковое, всё-таки Курская дуга связана с самым большим за всю историю ВОВ танковым сражением… Символично, что именно на этом месте... вам были вручены медали Героев России", — сказал Путин.
Стоит отметить, что дед одного из военнослужащих из экипажа танка "Алёша" сам участвовал в Курской битве.
Лайф напоминает: 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якут с позывным Алёша. Наградить героев успел врио главы ДНР Денис Пушилин. А 23 августа президент РФ Владимир Путин лично наградил экипаж танка "Алёша".
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