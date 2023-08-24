Песков заявил о встрече Путина в Кремле с экипажем танка "Алёша"

Президент РФ Владимир Путин сегодня встречается в Кремле с экипажем легендарного танка "Алёша". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Сейчас идёт эта встреча", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда".