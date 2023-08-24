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24 августа, 13:16

Песков заявил о встрече Путина в Кремле с экипажем танка "Алёша"

Президент РФ Владимир Путин сегодня встречается в Кремле с экипажем легендарного танка "Алёша". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Сейчас идёт эта встреча", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда".

Путин лично наградил экипаж танка "Алёша"

Путин лично наградил экипаж танка "Алёша"

1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео их боя. Наводчиком танка оказался якутский всадник с позывным Алёша. Наградить героев уже успел и врио главы ДНР Денис Пушилин.

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LIFE

Никита Осипов
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