Путин лично наградил экипаж танка "Алёша"

Президент РФ Владимир Путин наградил экипаж танка "Алёша", который в ходе специальной военной операции (СВО) в рамках одного боя уничтожил сразу несколько единиц боевой техники ВСУ.

Путин — об экипаже танка "Алёша". Видео © LIFE

"За проявленный героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции звание Героя Российской Федерации присвоено старшему лейтенанту Баксикову Расиму Рашидовичу, командиру танковой роты", — объявил диктор.

Путин наградил экипаж танка "Алёша". Видео © LIFE

Кроме того, глава государства наградил золотыми звёздами Героя России лейтенанта Александра Левакова, а также ефрейторов Филлипа Евсеева и Алексея Неустроева.

"Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил подвиг: не только одержал победу, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым", — подчеркнул Путин.