Путин лично наградил экипаж танка "Алёша"
Президент РФ Владимир Путин наградил экипаж танка "Алёша", который в ходе специальной военной операции (СВО) в рамках одного боя уничтожил сразу несколько единиц боевой техники ВСУ.
Путин — об экипаже танка "Алёша". Видео © LIFE
"За проявленный героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции звание Героя Российской Федерации присвоено старшему лейтенанту Баксикову Расиму Рашидовичу, командиру танковой роты", — объявил диктор.
Путин наградил экипаж танка "Алёша". Видео © LIFE
Кроме того, глава государства наградил золотыми звёздами Героя России лейтенанта Александра Левакова, а также ефрейторов Филлипа Евсеева и Алексея Неустроева.
"Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил подвиг: не только одержал победу, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым", — подчеркнул Путин.
Он добавил, что медаль за отвагу вручат ефрейтору Илье Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил противника и точно скорректировал огонь российской артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить боевые задачи, отметил президент. Он поблагодарил военнослужащих и подчеркнул, что гордится ими.
Лайф напоминает: 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ на Запорожье, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якутский всадник с позывным Алёша. Наградить героев успел врио главы ДНР Денис Пушилин.
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