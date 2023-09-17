Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар ВС РФ

Утром в субботу, 16 сентября, российскими войсками были нанесены ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и по сортировочному железнодорожному узлу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы прилёты в бронетанковом заводе, на ремонтной базе", — говорится в сообщении.

Указывается, что жители Харькова слышали после взрывов вторичную детонацию и ещё звуки обрушения строительных конструкций. Кроме того, участники местного сопротивления украинской власти фиксировали передвижение техники ВСУ и результаты ударов.