ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября 2023, 06:14
12441

Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар ВС РФ

ВС РФ нанесли ракетный удар по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове

Утром в субботу, 16 сентября, российскими войсками были нанесены ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и по сортировочному железнодорожному узлу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы прилёты в бронетанковом заводе, на ремонтной базе", — говорится в сообщении.

Указывается, что жители Харькова слышали после взрывов вторичную детонацию и ещё звуки обрушения строительных конструкций. Кроме того, участники местного сопротивления украинской власти фиксировали передвижение техники ВСУ и результаты ударов.

Российские войска нанесли 11 высокоточных ударов по крупным объектам ВСУ
Российские войска нанесли 11 высокоточных ударов по крупным объектам ВСУ

Напомним, 16 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. В связи с этим градоначальник призвал жителей находиться в укрытиях.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar