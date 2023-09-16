В Харькове прогремели мощные взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
В городе Харькове на Украине прозвучали взрывы. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. Он рекомендовал жителям быть в укрытиях.
"Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", — написал он в телеграм-канале.
В ряде областей Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Таковы данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первый сигнал прозвучал именно в Харьковской области.
Ранее Лайф писал о том, что в ночь на 10 сентября в Киеве прогремели мощные взрывы. Всего их зафиксировали не менее шести. Местные власти сообщали о работе ПВО.
ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV