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16 сентября, 08:55

В Харькове прогремели мощные взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

В городе Харькове на Украине прозвучали взрывы. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. Он рекомендовал жителям быть в укрытиях.

"Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", — написал он в телеграм-канале.

В Одесской области в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура

В Одесской области в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура

В ряде областей Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Таковы данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первый сигнал прозвучал именно в Харьковской области.

Ранее Лайф писал о том, что в ночь на 10 сентября в Киеве прогремели мощные взрывы. Всего их зафиксировали не менее шести. Местные власти сообщали о работе ПВО.

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ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV

Илья Суриков
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