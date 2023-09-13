В Одесской области в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура

В результате взрывов в Одесской области оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации области Олег Кипер.

"Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идёт ликвидация последствий. Спасатели устраняют пожар", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кипера, сотрудники экстренных служб сейчас ликвидируют возгорание в Измаильском районе Одесской области.