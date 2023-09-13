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13 сентября, 05:33

В Одесской области в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры

В результате взрывов в Одесской области оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации области Олег Кипер.

"Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идёт ликвидация последствий. Спасатели устраняют пожар", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кипера, сотрудники экстренных служб сейчас ликвидируют возгорание в Измаильском районе Одесской области.

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На прошлой неделе Лайф рассказывал, как три беспилотника атаковали порт Измаил, ловко обходя украинскую систему противовоздушной обороны. Кадры работы дронов и бессильной украинской ПВО появились в Сети. При этом автор видео спокойно комментирует происходящее, совершенно не удивляясь кривой траектории украинских пуль.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Николь Вербер
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