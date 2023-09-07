Видео провальной работы украинской ПВО в порту Измаил появилось в Сети
Три беспилотника атаковали порт Измаил, ловко обойдя ПВО Украины
В Сети появились кадры, как три беспилотника атакуют портовую инфраструктуру Измаила, но украинские средства ПВО оказываются бессильны.
Три дрона атакуют порт Измаил. Видео © t.me / dva_majors
Атака произошла ночью. Три дрона на огромной скорости спокойно поражают цели в порту Измаил, а пытающаяся их сбить ПВО Украины промахивается. Голос за кадром спокойно комментирует происходящее, не удивляясь кривой траектории украинских пуль.
Ранее сообщалось, что в украинском порту города Измаил в Одесской области в ночь на 23 августа прогремели мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. В результате произошёл пожар в производственно-перегрузочном комплексе, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.
Getty Images / Wojciech Grzedzinski