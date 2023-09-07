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Опубликовано 7 сентября 2023, 09:12

Видео провальной работы украинской ПВО в порту Измаил появилось в Сети

Три беспилотника атаковали порт Измаил, ловко обойдя ПВО Украины

В Сети появились кадры, как три беспилотника атакуют портовую инфраструктуру Измаила, но украинские средства ПВО оказываются бессильны.

Три дрона атакуют порт Измаил. Видео © t.me / dva_majors

Атака произошла ночью. Три дрона на огромной скорости спокойно поражают цели в порту Измаил, а пытающаяся их сбить ПВО Украины промахивается. Голос за кадром спокойно комментирует происходящее, не удивляясь кривой траектории украинских пуль.

Украине предрекли потерю всех портов на Дунае
Украине предрекли потерю всех портов на Дунае

Ранее сообщалось, что в украинском порту города Измаил в Одесской области в ночь на 23 августа прогремели мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. В результате произошёл пожар в производственно-перегрузочном комплексе, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Татьяна Миссуми
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