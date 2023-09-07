Видео провальной работы украинской ПВО в порту Измаил появилось в Сети

В Сети появились кадры, как три беспилотника атакуют портовую инфраструктуру Измаила, но украинские средства ПВО оказываются бессильны.

Три дрона атакуют порт Измаил. Видео © t.me / dva_majors

Атака произошла ночью. Три дрона на огромной скорости спокойно поражают цели в порту Измаил, а пытающаяся их сбить ПВО Украины промахивается. Голос за кадром спокойно комментирует происходящее, не удивляясь кривой траектории украинских пуль.