Украине предрекли потерю всех портов на Дунае
EADaily: Российские удары лишат Украину экспорта зерна по Дунаю через месяц
Точные российские удары с воздуха по дунайским портам Украины скоро полностью разрушат всю прилегающую инфраструктуру, сделав невозможным экспорт зерна по реке. Об этом пишет EADaily.
Издание отмечает высокую интенсивность и эффективность обстрелов, что может обернуться для Киева блокированием через месяц транспортных путей по Дунаю, где идут поставки сельхозпродукции за рубеж. От ударов ВС РФ выходят из строя элеваторы, агропредприятия, здания администрации, восстановить всё это Украине не под силу.
Напомним, власти Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры города Рени. Объявлялась воздушная тревога. Также была информация, что взрыв произошёл в подконтрольном Киеву городе Запорожье. А в августе серьёзно пострадал порт Измаила на Украине. Площадь возгорания после воздушной атаки составила около 700 квадратных метров.
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