Украине предрекли потерю всех портов на Дунае

Точные российские удары с воздуха по дунайским портам Украины скоро полностью разрушат всю прилегающую инфраструктуру, сделав невозможным экспорт зерна по реке. Об этом пишет EADaily.

Издание отмечает высокую интенсивность и эффективность обстрелов, что может обернуться для Киева блокированием через месяц транспортных путей по Дунаю, где идут поставки сельхозпродукции за рубеж. От ударов ВС РФ выходят из строя элеваторы, агропредприятия, здания администрации, восстановить всё это Украине не под силу.