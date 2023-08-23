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23 августа, 05:45

В порту города Измаил в Одесской области ночью прогремели мощные взрывы

ТСН: На Украине ночью прогремели мощные взрывы в порту Измаила Одесской области

На Украине в порту города Измаил в Одесской области в ночь на 23 августа прогремели мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога, сообщают украинский телеканал ТСН и портал "Новости Одессы".

Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ночью произошёл пожар в производственно-перегрузочном комплексе в Одесской области. Площадь возгорания составила около 700 квадратных метров, сейчас он локализован. Известно, что пожар случился в складских помещениях комплекса.

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Ранее сообщалось о взрыве, который произошёл в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом рассказал глава военной администрации города Александр Вилкул, призвав ничего не снимать и не выкладывать в Интернет.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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