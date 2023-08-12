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12 августа, 12:13

Угрозы больше не видят: ​​В Одессе открыли для купания шесть пляжей

​​Власти Одесской области официально открыли для купания шесть пляжей

​​В Одессе открыли для купания шесть пляжей, сообщил руководитель администрации региона Олег Кипер. Он утверждает, что качество воды в Чёрном море "стабилизировалось" и теперь отвечает всем санитарным нормам.

"Зоны для купания и оздоровления официально открыты. <…> Подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", — написал Кипер в телеграм-канале, пожелав отдыхающим "тихих и солнечных выходных".

Он отметил, что нахождение на пляжах разрешено с 08:00 до 20:00 по местному времени. Также запрещено оставаться там во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов. Кроме того, нельзя подниматься на береговые сооружения (пирсы, волноломы) и располагаться вне зон купания.

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Напомним, море в Одессе окрасилось в зелёный цвет после разрушения ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области. Власти тогда закрыли пляжи, а украинцев пытались убедить соблюдать ограничения. На улицах даже разместили специальные билборды.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Наталья Исакова
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