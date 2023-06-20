"Мама, не веди меня на море": Заполонивших пляжи одесситов вразумляют билбордами на фоне новостей о холере
В Одессе появились социальные билборды с призывом не купаться в море
Билборды в Одессе. Обложка © t.me / "Страна.ua"
На улицах Одессы установили социальные щиты с изображением ребёнка, который просит родителей не идти купаться на море. Так украинцев, продолжающих ходить на пляжи, просят убедить соблюдать ограничения.
"Мама, не веди меня на море", — говорится на билборде, опубликованном "Страной.ua".
С 17 июня жителям Одесской области запретили купаться в море, а также ловить и продавать морскую рыбу и морепродукты в связи с обнаружением там возбудителей холеры.
Позеленело Чёрное море: Учёный предупредил о возможном распространении чернобыльской радиации после подрыва Каховской ГЭС
В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а десятки населённых пунктов начало затапливать водой. Море у берегов Одессы стало зелёным. Ранее океанолог Сергей Станичный заявил, что после подрыва плотины Каховской ГЭС самая высокая опасность заражения морской воды — на участке между Одессой и Днепро-Бугским лиманом. Вероятность того, что водяные вихри захватят часть загрязнённой воды и перенаправятся в сторону Крыма, пока что очень мала.