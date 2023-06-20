"Мама, не веди меня на море": Заполонивших пляжи одесситов вразумляют билбордами на фоне новостей о холере

На улицах Одессы установили социальные щиты с изображением ребёнка, который просит родителей не идти купаться на море. Так украинцев, продолжающих ходить на пляжи, просят убедить соблюдать ограничения.

"Мама, не веди меня на море", — говорится на билборде, опубликованном "Страной.ua".

С 17 июня жителям Одесской области запретили купаться в море, а также ловить и продавать морскую рыбу и морепродукты в связи с обнаружением там возбудителей холеры.