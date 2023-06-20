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20 июня, 18:34

"Мама, не веди меня на море": Заполонивших пляжи одесситов вразумляют билбордами на фоне новостей о холере

В Одессе появились социальные билборды с призывом не купаться в море

<p>Билборды в Одессе. Обложка © t.me / "Страна.ua"</p>

Билборды в Одессе. Обложка © t.me / "Страна.ua"

На улицах Одессы установили социальные щиты с изображением ребёнка, который просит родителей не идти купаться на море. Так украинцев, продолжающих ходить на пляжи, просят убедить соблюдать ограничения.

"Мама, не веди меня на море", — говорится на билборде, опубликованном "Страной.ua".

С 17 июня жителям Одесской области запретили купаться в море, а также ловить и продавать морскую рыбу и морепродукты в связи с обнаружением там возбудителей холеры.

Позеленело Чёрное море: Учёный предупредил о возможном распространении чернобыльской радиации после подрыва Каховской ГЭС

Позеленело Чёрное море: Учёный предупредил о возможном распространении чернобыльской радиации после подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а десятки населённых пунктов начало затапливать водой. Море у берегов Одессы стало зелёным. Ранее океанолог Сергей Станичный заявил, что после подрыва плотины Каховской ГЭС самая высокая опасность заражения морской воды — на участке между Одессой и Днепро-Бугским лиманом. Вероятность того, что водяные вихри захватят часть загрязнённой воды и перенаправятся в сторону Крыма, пока что очень мала.

Ирина Фальке
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