Болгарии и Турции приготовиться!: Куда может расползтись ядовито-зелёное пятно в Чёрном море

После подрыва плотины Каховской ГЭС опасность заражения морской воды у западного побережья Крыма минимальна, потому что заражённая вода уносится в другую сторону морскими течениями. Об этом в беседе с ТАСС рассказал эксперт РАН — гидрофизик и океанолог Сергей Станичный.

Вода на поверхности Чёрного моря движется против часовой стрелки, объяснил гидрофизик. В настоящий момент ситуация развивается по ожидаемому сценарию — течение идёт от Днепро-Бугского лимана к побережью Украины, после чего будет двигаться в сторону берегов Румынии, Болгарии и Турции. Иногда в воде возникают вихри, крутящиеся по часовой стрелке, они потенциально способны захватить часть загрязнённой воды и перенаправить её в сторону Крыма, но пока такая вероятность очень мала. Кроме того, по мере удаления от вихревой структуры в воде будет снижаться концентрация вредных веществ.