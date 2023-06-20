Мантуров: Более 170 пассажирских судов спустят на воду в России до 2035 года
В России спустят на воду 175 пассажирских судов отечественного производства в течение ближайших 12 лет. Об этом доложил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время совещания у президента РФ Владимира Путина по развитию внутренних водных путей.
"Всего до 2035 года перспективный план строительства предусматривает сдачу 175 пассажирских судов. При этом отечественные верфи имеют достаточные мощности, чтобы выполнить дополнительные заказы", — уточнил чиновник.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил сделать шире рамки программы выпуска российских речных судов для увеличения грузовых и пассажирских перевозок. Глава государства отметил важность опыта Москвы и других субъектов федерации, в которых водный транспорт стал неотъемлемой частью внутригородских перевозок.
ТАСС / Сергей Мальгавко