Путин поручил наращивать речной флот

Президент РФ Владимир Путин предложил сделать шире рамки программы выпуска российских речных судов для увеличения грузовых и пассажирских перевозок. Такую инициативу глава государства озвучил во время совещания о развитии речного судоходства.

"Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объёму финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок", — предложил Путин, напомнив о перспективном плане строительства гражданских судов на период до 2035 года. План предусматривает создание порядка тысячи судов, в том числе для речных перевозок.

При этом президент подчеркнул, что водный пассажирский транспорт должен осуществлять перевозки не только между регионами, но и в пределах городов, а также между расположенными по соседству населёнными пунктами. Глава государства отметил важность опыта Москвы и других субъектов федерации, в которых водный транспорт уже стал неотъемлемой частью внутригородских перевозок.