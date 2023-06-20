Путин поручил наращивать речной флот
Путин призвал увеличить объём производства речных судов для перевозки пассажиров
Президент РФ Владимир Путин предложил сделать шире рамки программы выпуска российских речных судов для увеличения грузовых и пассажирских перевозок. Такую инициативу глава государства озвучил во время совещания о развитии речного судоходства.
"Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объёму финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок", — предложил Путин, напомнив о перспективном плане строительства гражданских судов на период до 2035 года. План предусматривает создание порядка тысячи судов, в том числе для речных перевозок.
При этом президент подчеркнул, что водный пассажирский транспорт должен осуществлять перевозки не только между регионами, но и в пределах городов, а также между расположенными по соседству населёнными пунктами. Глава государства отметил важность опыта Москвы и других субъектов федерации, в которых водный транспорт уже стал неотъемлемой частью внутригородских перевозок.
Ранее сегодня Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили запуск первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Электросуда будут ходить по двум маршрутам: "Фили – Киевская" и "Автозаводский мост – Печатники".
ТАСС / Егор Алеев