Путин побывал внутри электрического речного трамвайчика "Яуза" и оставил автограф
Президент Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным побывал на борту электрического речного трамвайчика "Яуза", который сегодня официально отправился в первое плаванье по Москве-реке. Глава государства осмотрел, удобно ли разместятся пассажиры на борту пока еще непривычного вида транспорта, а также оставил свой автограф на распечатанной схеме маршрута. Это, к слову, уже традиция. В марте российский лидер оставил подпись на новой карте Московского метрополитена во время церемонии запуска Большой кольцевой линии.
Путин побывал внутри электротрамвайчика "Яуза" и оставил автограф. Видео © LIFE
"Владимир Владимирович, вы всегда нам оставляете автограф в таких случаях. Если можете, то и в этот раз просим на "Тройке" расписаться. Она как раз будет работать на этом маршруте", — обратился к президенту Сергей Собянин.
"Гудит как настоящий": Путин и Собянин отправили электротрамвайчик "Яуза" в первый маршрут по Москве-реке
Как ранее сообщал Лайф, Московский электрический речной трамвай станет первым в мире электросудном, которое будет перевозить пассажиров круглый год по регулярным маршрутам. Повышенным спросом такой транспорт будет пользоваться у жителей прибрежных районов: это позволит сократить для них время в пути. К примеру, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мневники" на автобусе займёт 65 минут, а на новом водном трамвае это время сократится в пять раз.
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