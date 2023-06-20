Путин побывал внутри электрического речного трамвайчика "Яуза" и оставил автограф

Президент Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным побывал на борту электрического речного трамвайчика "Яуза", который сегодня официально отправился в первое плаванье по Москве-реке. Глава государства осмотрел, удобно ли разместятся пассажиры на борту пока еще непривычного вида транспорта, а также оставил свой автограф на распечатанной схеме маршрута. Это, к слову, уже традиция. В марте российский лидер оставил подпись на новой карте Московского метрополитена во время церемонии запуска Большой кольцевой линии.

Путин побывал внутри электротрамвайчика "Яуза" и оставил автограф. Видео © LIFE

"Владимир Владимирович, вы всегда нам оставляете автограф в таких случаях. Если можете, то и в этот раз просим на "Тройке" расписаться. Она как раз будет работать на этом маршруте", — обратился к президенту Сергей Собянин.