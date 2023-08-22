На Украине прогремел взрыв в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет", — заявил он в своём телеграм-канале.

Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога. Он добавил, что повреждена энергетическая инфраструктура. В свою очередь, глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил о пожаре на некоем "частном предприятии" в Синельниковском районе.