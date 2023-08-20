Раскрыта приведшая к смертоносному взрыву в МВД Украины "ошибка криминалистов", и она уморительна

Причиной взрыва на территории экспертно-криминалистического центра МВД Украины под Киевом является грубое нарушение экспертами ведомства техники безопасности. По данным "Страны", они начали бить молотком и пилить болгаркой боевую часть ракеты типа воздух – воздух Р-27.

"От взрыва погибло четыре эксперта. Также из-за взрыва повреждён фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля", — утверждает источник издания.

Более того, специалисты так и не смогли ликвидировать последствия взрыва после тушения пожара. Всё из-за того, что другие боеприпасы нагрелись и манипуляции с ними могли привести к взрыву.