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20 августа, 13:09

Раскрыта приведшая к смертоносному взрыву в МВД Украины "ошибка криминалистов", и она уморительна

Взрыв в МВД под Киевом случился из-за пиливших ракету болгаркой криминалистов

Причиной взрыва на территории экспертно-криминалистического центра МВД Украины под Киевом является грубое нарушение экспертами ведомства техники безопасности. По данным "Страны", они начали бить молотком и пилить болгаркой боевую часть ракеты типа воздух – воздух Р-27.

"От взрыва погибло четыре эксперта. Также из-за взрыва повреждён фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля", утверждает источник издания.

Более того, специалисты так и не смогли ликвидировать последствия взрыва после тушения пожара. Всё из-за того, что другие боеприпасы нагрелись и манипуляции с ними могли привести к взрыву.

На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны

На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны

Напомним, вчера под Киевом прогремел мощный взрыв, причём воздушную тревогу ни в городе, ни в области не объявляли. Как позднее сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, причиной стала ошибка сотрудников экспертно-криминалистического центра МВД.

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ГСЧС Украины

Матвей Константинов
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