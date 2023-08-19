На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны

В нескольких городах, расположенных на западе Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

"Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. <...> Львов, Житомир. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов", — говорится в отдельных публикациях

Кроме того, о взрывах сообщила Хмельницкая областная военная администрация. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из из данных официального ресурса по оповещению.