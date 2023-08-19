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19 августа, 01:39

На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны

"Зеркало недели": На Украине прогремели взрывы в Виннице, Львове и Житомире

В нескольких городах, расположенных на западе Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

"Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. <...> Львов, Житомир. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов", — говорится в отдельных публикациях

Кроме того, о взрывах сообщила Хмельницкая областная военная администрация. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из из данных официального ресурса по оповещению.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Ранее Лайф сообщал, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Мэр города Александр Вилкул рассказал о случившемся и попросил жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

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ТАСС / Пётр Сивков

Кузьма Спирин
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