На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны
"Зеркало недели": На Украине прогремели взрывы в Виннице, Львове и Житомире
В нескольких городах, расположенных на западе Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Винница. Паблики города сообщают про серию мощных взрывов. <...> Львов, Житомир. Местные паблики также передают про серию мощных взрывов", — говорится в отдельных публикациях
Кроме того, о взрывах сообщила Хмельницкая областная военная администрация. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из из данных официального ресурса по оповещению.
Ранее Лайф сообщал, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Мэр города Александр Вилкул рассказал о случившемся и попросил жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.
ТАСС / Пётр Сивков