В Кривом Роге на Украине произошли взрывы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом рассказал мэр Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет", — написал он в телеграм-канале.

Он также добавил, что пока детали случившегося неизвестны. По словам Вилкула, пострадавших в результате случившегося нет.