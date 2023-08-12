В Кривом Роге на Украине произошли взрывы
Мэр украинского Кривого Рога Вилкул сообщил о взрывах в городе
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом рассказал мэр Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет", — написал он в телеграм-канале.
Он также добавил, что пока детали случившегося неизвестны. По словам Вилкула, пострадавших в результате случившегося нет.
Ранее Лайф писал о том, что утром 11 августа в Киеве прогремели взрывы. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.
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ТАСС / Алеев Егор