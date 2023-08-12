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12 августа, 11:18

В Кривом Роге на Украине произошли взрывы

Мэр украинского Кривого Рога Вилкул сообщил о взрывах в городе

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом рассказал мэр Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет", — написал он в телеграм-канале.

Он также добавил, что пока детали случившегося неизвестны. По словам Вилкула, пострадавших в результате случившегося нет.

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Ранее Лайф писал о том, что утром 11 августа в Киеве прогремели взрывы. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

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ТАСС / Алеев Егор

Илья Суриков
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