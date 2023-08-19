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19 августа, 10:34

Причиной мощного взрыва и пожара в центре МВД Украины под Киевом стала ошибка криминалистов

Глава МВД Украины Клименко назвал причиной пожара под Киевом детонацию снарядов

Пожар в пригороде Киева произошёл из-за детонации взрывоопасных предметов во время плановой экспертизы в криминалистическом центре МВД Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Незалежной Игорь Клименко, комментируя информацию о сегодняшнем взрыве на окраине города.

"По предварительной информации, эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация", — указал он в телеграм-канале.

На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны

На Украине сообщили о взрывах в городах на западе страны

Напомним, сегодня в Петропавловской Борщаговке под Киевом прогремел взрыв. В ГСЧС уточняли, что сдетонировал какой-то предмет в складских помещениях. Тревога в столице и области не объявлялась.

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Татьяна Миссуми
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