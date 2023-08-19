Причиной мощного взрыва и пожара в центре МВД Украины под Киевом стала ошибка криминалистов

Пожар в пригороде Киева произошёл из-за детонации взрывоопасных предметов во время плановой экспертизы в криминалистическом центре МВД Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Незалежной Игорь Клименко, комментируя информацию о сегодняшнем взрыве на окраине города.

"По предварительной информации, эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация", — указал он в телеграм-канале.