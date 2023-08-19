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19 августа, 09:18

Под Киевом прогремел взрыв, тревога не объявлялась

В Петропавловской Борщаговке под Киевом прогремел взрыв. Как пишет украинское издание "Страна", нечто продолжает детонировать. Судя по открытым данным, тревога в городе и области не объявлялась.

Как сообщили в ГСЧС Украины, речь идёт о пожаре на складском помещении. На месте работают спасатели.

Факт пожара подтвердил и мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, экстренные службы работают на месте происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Также о взрыве на Украине сообщалось сегодня рано утром. По данным СМИ, громкие "хлопки" слышали жители Винницы, Львова, Житомира и Хмельницкой области.

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ТАСС / Алеев Егор

Матвей Константинов
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