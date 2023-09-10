В Киеве ночью прогремело не менее шести взрывов

В Киеве в ночь на 10 сентября прогремели мощные взрывы. Как сообщают украинские СМИ, в столице произошло не менее шести взрывов.

Местные власти сообщали о работе ПВО. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал граждан находиться в укрытиях.