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10 сентября, 06:02

В Киеве ночью прогремело не менее шести взрывов

В Киеве в ночь на 10 сентября прогремели мощные взрывы. Как сообщают украинские СМИ, в столице произошло не менее шести взрывов.

Местные власти сообщали о работе ПВО. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал граждан находиться в укрытиях.

В Киеве похвастались атакой дронов на несуществующий избирательный штаб в Запорожье

В Киеве похвастались атакой дронов на несуществующий избирательный штаб в Запорожье

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым. Так, утром 10 сентября российские военные уничтожили восемь БПЛА над Чёрным морем вблизи полуострова.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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