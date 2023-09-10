В Киеве ночью прогремело не менее шести взрывов
В Киеве в ночь на 10 сентября прогремели мощные взрывы. Как сообщают украинские СМИ, в столице произошло не менее шести взрывов.
Местные власти сообщали о работе ПВО. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал граждан находиться в укрытиях.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым. Так, утром 10 сентября российские военные уничтожили восемь БПЛА над Чёрным морем вблизи полуострова.
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